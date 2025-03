Oggi in Svizzera

La medicina veterinaria in Svizzera sta migliorando sempre di più , ma questo significa anche che le spese per la cura degli animali domestici sono in aumento. L’esempio di Simba mostra fino a che punto i proprietari di animali sono disposti a spingersi per la loro salute.

Avete un animale domestico? Quanto sareste disposti a spendere per la sua salute? La medicina veterinaria ha subìto una rapida evoluzione in Svizzera, “ciò che era impensabile qualche anno fa ora è possibile”, scrive il Blick: chemioterapie e protesi d’anca per i cani, psicofarmaci e chiropratica per i gatti.

Tuttavia, i prezzi di questi trattamenti sono elevati e il conto del veterinario può arrivare rapidamente a diverse migliaia di franchi. I proprietari s’indebitano per mantenere in vita il loro compagno a quattro zampe o raccolgono donazioni online. Anche le organizzazioni per la protezione degli animali dispongono di vari fondi per aiutare a sostenere le spese mediche più elevate.

Il quotidiano Blick racconta come esempio la storia di una gatta (Simba, 4 anni) del Vallese. Simba è gravemente malata, ma gli esami non hanno rivelato esattamente quale sia il problema. “Simba è come una figlia per noi”, dice il suo proprietario, il quale calcola che i costi raggiungeranno i 10’000 franchi. “Non ci arrenderemo finché non avremo la certezza che la sua malattia è incurabile”.