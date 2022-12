O Rey Pelè è morto

Contenuto esterno

Pelè è morto all'età di 82 anni. La leggenda del calcio brasiliano è morta all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo. A darne notizia, sul suo profilo Instagram, è stata la figlia Kely Nascimento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2022 - 21:43

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Pochi istanti dopo la morte, il nosocomio in cui era ricoverato da un mese ha diramato un sintetico bollettino medico in cui conferma "con rammarico la morte di Edson Arantes do Nascimento, Pelé". Il decesso, si precisa, è avvenuto "per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon".

Il tre volte campione del mondo era stato ricoverato lo scorso 29 novembre dopo un'infezione respiratoria che aveva ulteriormente peggiorato le sue condizioni fisiche già estremamente deficitarie a causa della malattia. L'ospedale si è poi unito "al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio".

Come scrive il sito internet brasiliano "Globo Esporte", Pelè verrà sepolto a Santos, comune nello Stato di San Paolo dove giocava la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni. La famiglia non ha ancora rilasciato dettagli sulla veglia, ma nei giorni scorsi allo stadio Vila Belmiro è stata allestita una struttura per eventualmente ospitarla.