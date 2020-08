Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

La deflagrazione è avvenuta nella zona dei depositi portuali, dove secondo media locali erano immagazzinati fuochi d'artificio. Keystone / Wael Hamzeh

Due grosse esplosioni hanno scosso Beirut. Lo scoppio è avvenuto nella zona del porto della capitale libanese e secondo fonti mediche almeno dieci corpi senza vita sono stati portati negli ospedali della città. Il ministro della sanità ha affermato che ci sono molti feriti. L'onda d'urto ha mandato in frantumi finestre, scardinato porte e provocato il crollo di controsoffitti in un ampio raggio. Ignote per per ora le cause.

Probabilmente ad esplodere è stato un deposito di armi e materiale esplosivo sequestrati e non un deposito di fuochi di artificio come raccontato in un primo tempo.

Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni sono rimaste ferite "centinaia" di persone. Da parte sua, Hamad Hasan, ministro della Sanità libanese, ha parlato di "un numero molto alto di feriti", come riportato dalla Bbc . Il ministro ha anche ribadito che i danni provocati dalle deflagrazioni sono ingenti.

Un video ripreso da un edificio non lontano dal porto di Beirut e diffuso sui social media (vedi servizio del Tg alla fine dell'articolo) mostra la serie di esplosioni avvenute oggi nella capitale libanese, con l'ultima che ha effetti catastrofici.

Dapprima si vede una nuvola di fumo nero levarsi nel cielo, poi una serie di piccole deflagrazioni in quello che sembra essere un incendio, e infine una gigantesca esplosione che investe anche il balcone dove si trova la persona che sta riprendendo il video, a distanza di qualche centinaio di metri.

Edificio di tre piani crollato

Le esplosioni hanno fatto crollare anche un edificio di tre piani e si cercano persone intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito, citando fonti mediche locali, presidente dell'Associazione dei medici stranieri in Italia (Amsi), Fouad Aoudi, in contatto con i colleghi locali.

I feriti ospedalizzati sarebbero come detto un centinaio, alcuni travolti mentre passavano in strada. Tutti gli operatori sanitari sono stati chiamati - ha aggiunto - a rendersi disponibili per i soccorsi. La stessa Amsi sta collaborando con le autorità sanitarie locali per l'invio di sangue.

"Come Hiroshima"

"Beirut è una città distrutta", e le esplosioni di oggi sembravano "Hiroshima": lo ha detto ad una emittente libanese, trattenendo a stento le lacrime, il governatore di Beirut, Marwan Aboud, definendo quanto accaduto "un disastro nazionale senza precedenti".

Aboud si è recato sul luogo dell'esplosione, al porto di Beirut, rivelando che tra i dispersi vi sarebbero numerosi vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere l'incendio conseguente alla prima esplosione.

Ambasciatrice svizzera leggermente ferita

L'ambasciatrice svizzera a Beirut Monika Schmutz è rimasta leggermente ferita nelle esplosioni avvenute nella capitale libanese. Anche l'ambasciata elvetica è stata infatti danneggiata dall'esplosione, riferisce il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae).

Schmutz si trova ora in ospedale, precisa ancora il Dfae. Secondo il Dipartimento, l'enorme onda d'urto ha causato la rottura di finestre su un raggio di diversi chilometri. L'esplosione ha danneggiato gravemente l'ambasciata elvetica e la residenza dell'ambasciatrice.

Il resto del personale della rappresentanza svizzera in Libano è in buona salute. L'ambasciata sta ora chiarendo se altri cittadini svizzeri sono stati colpiti dall'esplosione. Finora non vi sono indicazioni al riguardo, secondo il DFAE.

Il servizio del Tg:

A pochi giorni dal verdetto sull'assassinio di Hariri

L'enorme doppia esplosione che ha scosso la capitale del Libano avviene ad appena tre giorni dal verdetto del tribunale speciale incaricato dall'Onu di condurre le indagini sull'attentato in cui quindici anni fa, sul lungomare di Beirut, venne assassinato l'ex premier Rafik Hariri, e 21 altre persone. Sotto processo, in contumacia, ci sono quattro membri di Hezbollah, il potente movimento sciita filo-iraniano alleato di Damasco, e il 7 agosto la Corte, con sede all'Aja, annuncerà se sono innocenti o colpevoli.



tvsvizzera.it/fra con RSI