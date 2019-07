Per raggiungere la Luna, la navicella indiana girerà attorno alla Terra per circa tre settimane, allontanandosi sempre di più dalla superficie del pianeta fino a che non raggiungerà l'orbita lunare. A questo punto restringerà progressivamente l'orbita avvicinandosi al satellite.

Il lancio del razzo, inizialmente previsto per lo scorso lunedì, era stato bloccato a cinquanta minuti dall'avvio per un problema tecnico al lanciatore. Se tutto andrà bene, l'India diventerà il quarto paese, dopo Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina, a raggiungere il nostro satellite. Recentemente, un tentativo simile di Israele è fallito.

Il programma lunare, interamente "made in India", dovrebbe far scendere il lander Pragyam sul Polo Sud della Luna il prossimo 7 settembre: il robottino studierà le caratteristiche dell'area, sinora mai toccata, per la durata di un giorno lunare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'India verso la Luna 22 luglio 2019 - 13:31 Dopo il primo tentativo dello scorso lunedì, è partito senza problemi alle 11:13, ora svizzera, il razzo della missione Chandrayaan 2 dal Centro spaziale Satish Dhawan. Se la missione avrà successo l'India sarà il quarto paese a raggiungere la Luna. Il programma lunare, interamente "made in India", dovrebbe far scendere il lander Pragyam sul Polo Sud della Luna il prossimo 7 settembre: il robottino studierà le caratteristiche dell'area, sinora mai toccata, per la durata di un giorno lunare. Il lancio del razzo, inizialmente previsto per lo scorso lunedì, era stato bloccato a cinquanta minuti dall'avvio per un problema tecnico al lanciatore. Se tutto andrà bene, l'India diventerà il quarto paese, dopo Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina, a raggiungere il nostro satellite. Recentemente, un tentativo simile di Israele è fallito. Almeno diecimila persone hanno raggiunto nelle prime ore dell'alba la speciale galleria allestita nel Centro, da dove hanno assistito in diretta al lancio. Nuova Delhi ha speso 140 milioni di dollari nella missione Chandrayaan ("carro della Luna") 2, una somma di gran lunga inferiore a quelle spese da altre agenzie spaziali per simili progetti. Per raggiungere la Luna, la navicella indiana girerà attorno alla Terra per circa tre settimane, allontanandosi sempre di più dalla superficie del pianeta fino a che non raggiungerà l'orbita lunare. A questo punto restringerà progressivamente l'orbita avvicinandosi al satellite.