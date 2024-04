Messico ed Ecuador ai ferri corti

In Sudamerica è scoppiata una crisi diplomatica tra Messico ed Ecuador. La scorsa notte la polizia ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito per arrestare l'ex vicepresidente dell'Ecuador Jorge Glas, indagato per corruzione. Un'azione che il Messico ha bollato come una grave violazione della propria sovranità territoriale e del diritto internazionale. E per questo ha annunciato un ricorso all'Aja