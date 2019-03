Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tensione a Gaza ma la tregua regge 26 marzo 2019 - 12:46 È salita nelle ultime 24 ore la tensione alla frontiera di Gaza in seguito al lancio lunedì mattina di un razzo finito nei pressi di Tel Aviv dove sono rimasti feriti sette civili. Per rappresaglia nel pomeriggio sono stati effettuati alcuni raid dell’aviazione dello Stato ebraico che hanno preso di mira postazioni di Hamas, ferendo cinque persone, e gli scontri a fuoco tra l’esercito israeliano e combattenti del movimento islamico si sono protratti fino a notte fonda. Nel corso della serata fonti palestinesi avevano annunciato tramite comunicato una tregua concordata con la mediazione egiziana. La calma sembra essere tornata martedì mattina ma la frontiera viene presidiata dalle truppe e le scuole israeliane a ridosso della frontiera sono rimaste chiuse: la popolazione è stata invitata a rimanere in prossimità dei rifugi aerei. A Gaza invece le scuole pubbliche sono rimaste aperte ma molti studenti hanno disertato le lezioni. Da parte sua il premier Benjamin Netanyahu, che punta a una conferma nelle legislative del 9 aprile, ha promesso una risposta forte al lancio di razzi. E la situazione resta tesa, soprattutto da quando sono state organizzate manifestazioni a Gaza per il ritorno dei palestinesi espulsi nel 1948 e dei loro discendenti. Sono infatti circa 200 i palestinesi rimasti sul terreno negli scontri da quando sono iniziate le proteste nel marzo dello scorso anno. Nel fine settimana sono previste mobilitazioni per celebrare un anno di lotte e il clima potrebbe surriscaldarsi ulteriormente.