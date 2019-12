Gli esperimenti di He Jiankui, condotti nel 2018 alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen, furono duramente condannati dalla comunità scientifica mondiale.

Condannato a tre anni il genetista cinese He 30 dicembre 2019 - 13:30 Il genetista cinese He Jiankui, noto per i suoi esperimenti volti a far nascere bambini con DNA modificato, è stato condannato a tre anni di carcere. Il ricercatore, che lo scorso anno aveva annunciato di aver modificato il DNA di due embrioni per renderli immuni all'HIV, dovrà inoltre pagare una multa di 3 milioni di yuan (circa 420'000 franchi). Per il tribunale di Shenzhen, l'imputato ha esercitato illegalmente la professione medica. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Xinhua-Nuova Cina, altre due persone sono state condannate con la stessa accusa. "I tre accusati non avevano la certificazione adeguata per praticare la medicina e nel cercare fama e ricchezza hanno deliberatamente violato le normative nazionali in materia di ricerca scientifica e cure mediche", ha reso noto la corte che ha emesso la sentenza. Gli altri due ricercatori sono Zhang Renli, condannato a due anni di reclusione e multato per un milione di yuan, e Qin Jinzhou, condannato a 18 mesi e multato per 500.000 yuan. Sospesi un anno fa Gli esperimenti di He Jiankui, condotti nel 2018 alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen, furono duramente condannati dalla comunità scientifica mondiale. Il governo cinese bloccò il lavoro dell'équipe nel novembre dello scorso anno, pochi giorni dopo l'annuncio della nascita di due gemelle con il DNA modificato per evitare di contrarre l'AIDS. Nel gennaio del 2019, le autorità cinesi hanno confermato la gravidanza di una seconda donna nell'ambito degli esperimenti di He.