Un eventuale rigetto per la terza volta dell’accordo di divorzio da parte della Camera dei Comuni, ipotesi certamente non improbabile, aprirebbe la via a una Brexit senza regole, secondo quanto è filtrato dalla riunione odierna dei capi di Stato e di governo.

Il Consiglio europeo, riunitosi nel pomeriggio a Bruxelles, si è infatti impegnato a concordare una dilazione che non andrà però oltre il 22 maggio e a condizione che il parlamento britannico approvi la prossima settimana l’intesa di divorzio sottoscritta in novembre e rifiutata già due volte da Westminster.

I capi di Stato e di governo dei Ventisette si sono detti d’accordo di concedere una proroga per la Brexit, originariamente prevista per il 29 marzo, ma non nei termini proposti da Londra.

