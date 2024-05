Le proteste statunitensi salutate nella Striscia di Gaza

L’eco delle proteste nei campus universitario statunitensi è arrivata nella striscia di Gaza, dove sono apparsi cartelloni di apprezzamento rivolti agli atenei coinvolti. In un campo profughi vicino a Gaza City un gruppo di palestinesi ha organizzato un presidio per ringraziare gli studenti. Intanto sul fronte politico il segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato in Israele per promuovere un accordo di cessate il fuoco.