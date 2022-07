Le prime immagini dal telescopio James Webb

È l'ammasso di galassie SMACS 0723 il protagonista della prima immagine di James Webb, il telescopio più grande e potente mai lanciato nello spazio. Keystone

È l'ammasso di galassie SMACS 0723 il protagonista della prima immagine di James Webb, il telescopio spaziale nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale canadese (Csa) e con molta tecnologia elvetica

L'ha presentata il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, accompagnato dalla vicepresidente Kamala Harris e dall'amministratore capo della Nasa, Bill Nelson.

"Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell'universo", ha affermato Nelson presentando a Biden la prima immagine del nuovo telescopio spaziale, con il quale saremo in grado "di rispondere a domande che non sappiamo ancora formulare".

Tecnologia elvetica

James Webb è il telescopio più grande e potente mai lanciato nello spazio. Il Mid-Infrared Instrument (strumento a medio infrarosso - MIRI) è uno dei quattro strumenti scientifici del telescopio e l'unico che copre la poco esplorata gamma di lunghezze d'onda tra i 5 e i 28 micrometri. Le prime immagini di prova che ha inviato lasciano a bocca aperta.

Parte della tecnologia del telescopio spaziale James Webb è stata sviluppata da istituti svizzeri. L'hardware svizzero è stato sviluppato dall'Istituto Paul Scherrer. In seguito, l'Istituto di fisica delle particelle e astrofisica del Politecnico di Zurigo ha rilevato il progetto. La squadra dell'astrofisico Adrian Glauser ha sviluppato cavi speciali e un otturatore indispensabili per MIRI che, per funzionare bene, deve essere raffreddato a - 266°C. La sfida più grande è stata progettare i componenti in modo che funzionassero correttamente a temperature vicine allo zero assoluto.