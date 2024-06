L’allerta inondazioni in Germania rimane alta

Di più Secondo Pro Velo, in Svizzera si dovrebbe fare di più per il traffico ciclistico

Questo contenuto è stato pubblicato al Alle due ruote nella Confederazione servono più infrastrutture e maggiori risorse per il loro finanziamento: a dirlo è Pro Velo.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Federazione svizzera delle comunità israelite, riunita in assemblea, ha invitato Berna a vietare Hamas.

Questo contenuto è stato pubblicato al Fiumi e laghi hanno raggiunto livelli mai visti, rompendo argini e dighe. In diverse regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studio condotto dalla fondazione Kora svela le abitudini alimentari dell'animale che ha fatto la sua ricomparsa in Svizzera nel 1996.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il presidente USA ha reso nota la road map per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Reno e altri fiumi in piena a causa delle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Soccorsi sotto pressione.

Altri sviluppi

Aggressione all’arma bianca a Mannheim, diversi feriti

Questo contenuto è stato pubblicato al Sei persone sono rimaste ferite, alcune in modo serio, a Mannheim, in Germania, accoltellate da un uomo in una piazza del centro cittadino prima di un raduno politico.

Di più Aggressione all’arma bianca a Mannheim, diversi feriti