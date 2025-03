La Svizzera invia aiuti in Myanmar dopo il devastante terremoto

Altri sviluppi

Aumentano in Svizzera i casi di tratta di esseri umani

Questo contenuto è stato pubblicato al È in aumento in Svizzera il numero di vittime della tratta di donne che necessitano di un alloggio sicuro. Secondo il Servizio specializzato in materia (FIZ), nel 2024 sono state ospitate 51 persone per un totale di 5677 notti.

