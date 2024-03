La Russia si reca alle urne

Da oggi, venerdì, e fino a domenica sono aperti i seggi in Russia. Sono 100 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere il presidente. L'appuntamento elettorale porterà sicuramente alla rielezione di Vladimir Putin, al potere ormai da 24 anni. L'attuale capo di Stato corre praticamente senza rivali e si appresta a governare il paese per un quinto mandato, ossia per altri 6 anni.