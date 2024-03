La principessa Kate soffre di un tumore

La principessa di Galles Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico William, sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome, ha rivolto un messaggio video al paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro. Kate non ha precisato di quale tumore soffra e ha aggiunto che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio alla London Clinic, spesso utilizzata dai reali per la garanzia di riservatezza.