La Francia scende in piazza contro l’estrema destra.

Sabato diverse migliaia di persone hanno manifestato in Francia per invocare una rivolta "repubblicana" contro l'estrema destra, che potrebbe salire al potere nelle elezioni parlamentari anticipate del 30 giugno e del 7 luglio (secondo turno). Secondo fonti di polizia, sono state registrate 145 manifestazioni in Francia, tra cui Parigi, Nantes, Marsiglia, Rennes, Tolosa e Grenoble. La CGT (Confédération générale du travail) ha riferito di 640'000 manifestanti in tutta la Francia - di cui 250'000 a Parigi - mentre il Ministero dell'Interno e la polizia hanno contato 217'000 manifestanti in tutto il Paese, di cui 75'000 nella capitale.