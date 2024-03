La destra guadagna terreno in Portogallo

Il centro-destra ha ottenuto la vittoria in Portogallo, dove si è votato questo finesettimana per le legislative anticipate. Sconfitta la sinistra che è stata al potere negli ultimi 8 anni. A spiccare è però stato il risultato dell’estrema destra. Chega (che tradotto significa “Basta”), dell’ultraconservatore André Ventura ha ottenuto il 18% di preferenze contro il 7% di due anni fa. I suoi deputati passano da 12 a 48. Il partito che ha condotto la sua campagna elettorale con toni nazionalistici ed euroscettici: la lotta alla corruzione, all’immigrazione illegale, il sostegno alla pena di morte e alla castrazione chimica per gli stupratori recidivi.

