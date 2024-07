La Corte Suprema concede una immunità parziale a Trump

Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

La Corte Suprema Usa ha concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l'assalto al Capitol, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In tal caso l'immunità è assoluta.

1 minuto

Keystone-ATS

Il tycoon è imputato anche per le carte segrete di Mar-a-Lago e per il tentativo di ribaltare il voto in Georgia.

Il servizio del TG:

Contenuto esterno

Con questa sentenza è la prima volta dalla fondazione della nazione nel XVIII secolo che la Corte Suprema dichiara che gli ex presidenti possono essere protetti da accuse penali in alcuni casi.

“Grande vittoria per la nostra costituzione e la democrazia. Orgoglioso di essere americano!”. Così Donald Trump commenta sul suo social media Truth la sentenza della Corte Suprema.

La sentenza della Corte Suprema americana sull’immunità parziale per Donald Trump ha avuto sei voti a favore, quelli dei giudici conservatori, e tre contrari, quelli dei giudici liberali.