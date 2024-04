La comunità internazionale teme un’escalation delle violenze in Medio Oriente

L'attacco iraniano contro lo Stato ebraico preoccupa le diplomazie internazionali, che non cessano di fare pressione affinché si eviti in ogni modo un'escalation del conflitto. "Imponete tutte le sanzioni possibili all'Iran, prima che sia troppo tardi": questo l'appello lanciato dall'ambasciatore israeliano all'ONU Gilad Erdan. ""La nostra azione è stata necessaria e proporzionata. È stata precisa, mirata solo a obiettivi militari e condotta con attenzione per ridurre al minimo il potenziale di escalation e prevenire danni ai civili" ha dal canto suo ribattuto il suo omologo iraniano Amir Saeid Iravani.