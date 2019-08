Per l'uomo volante c'era stato un altro giorno di gloria, il 14 luglio. Sorvolando il centro di Parigi, con un fucile in mano, in onore dei militari che sfilavano in parata per la Festa della Repubblica francese. Davanti allo sguardo sbalordito del presidente Emmanuel Macron, dei suoi invitati, e del pubblico presente sugli Champs-Elysees.

Zapata ci aveva provato la prima volta il 25 luglio, 110 anni dopo l'exploit di Louis Blériot, il primo aviatore ad attraversare la Manica. Partito dallo stesso punto di Calais con la sua tavola, era finito in acqua dopo pochi minuti in acque inglesi, dopo aver colpito la piattaforma allestita per il rifornimento (l'autonomia del serbatoio che porta sullo zaino è di appena una decina di minuti). Evidentemente era arrivato troppo lontano. Tanto che stavolta è stata scelta una piattaforma più grande, e soprattutto è stata posizionata in acque francesi.

In equilibrio precario e manovrando la tavola con un joystik, Zapata è partito da Sangatte, nel Passo di Calais, verso la costa inglese di St Margaret, sorvolando il canale della Manica a circa 20 metri di altezza. Riuscendo a percorrere i 35 chilometri di stretto che separano la Francia dell'Inghilterra, in poco più di 20 minuti.

Il 45enne marsigliese ex campione del mondo di jet ski aveva promesso a se stesso che ci avrebbe riprovato dopo lo sfortunato flop di luglio, quando era finito in acqua subito dopo il decollo. Così, di buon mattino domenica, ha indossato la sua avveniristica tenuta ed ha inforcato la 'Flyboard', un congegno di sua creazione dotato di 5 minuscoli turboreattori, che può raggiungere fino a 190 chilometri l'ora, ma con un limite di autonomia del serbatoio che l'uomo volante deve portare sulle spalle.

