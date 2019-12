L’ipotesi di un altro “hung parliament” - almeno secondo l’unanimità dei sondaggisti - resta minoritaria (30%) rispetto all'eventualità più probabile, ovvero l‘affermazione Tory (70%). Ma basta questa incertezza per trasformare in azzardo ogni previsione, confermando quelle di giovedì come le elezioni più imprevedibili dell’ultimo secolo.

Nonostante l’alto numero di indecisi, sembra impossibile un sorpasso laburista al foto-finish, così come l’ingresso di Jeremy Corbyn a Downing StreetLink esterno . Ma - come già successo nel 2017 - il recupero nel finale dei Labour potrebbe portare ad un Parlamento bloccato. Con i Tory sì primo partito, ma senza un’aritmetica parlamentare che consenta a Johnson di governare indisturbato.

Da una decina di giorni, però, la larga vittoria dei Tory Link esterno non appare più così scontata. I sondaggi stanno registrando una lenta ma graduale risalita dei LabourLink esterno , e più in generale di tutti i partiti dell’opposizione.

Regno Unito al voto, niente è scontato 12 dicembre 2019 - 19:56

Ecco le considerazioni del nostro collaboratore a Londra: