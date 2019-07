A creare più malumore tra i suoi detrattori è stato l'omaggio alla United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), spesso criticata per il trattamento che riserva a chi tenta di entrare clandestinamente nel paese dall'America Latina.

Carri armati davanti al Lincoln Memorial e aerei militari che sfrecciavano nel cielo di Washington. Il presidente statunitense Donald Trump, in occasione della festa nazionale del 4 luglio, ha reso omaggio all'esercito e invitato i giovani ad arruolarsi. Non sono mancate le critiche.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Trump, un 4 luglio "militarizzato" 05 luglio 2019 - 13:28 Carri armati davanti al Lincoln Memorial e aerei militari che sfrecciavano nel cielo di Washington. Il presidente statunitense Donald Trump, in occasione della festa nazionale del 4 luglio, ha reso omaggio all'esercito e invitato i giovani ad arruolarsi. Non sono mancate le critiche. Il sorvolo dell'Air Force One ha aperto la cerimonia dell'Indipendence Day, a Washington durante la quale si è vista anche la rara silouhette del bombardiere strategico B 2. A chiuderla è stata invece un impressionante spettacolo della pattuglia acrobatica aerea Blue Angels. "Il nostro paese oggi è più forte che mai", ha detto Trump davanti al Lincoln Memorial, dagli stessi gradini dai quali Martin Luther King pronunciò il suo discorso storico "I have a dream". Il presidente statunitense ha reso omaggio a quest'ultimo ed altre personalità civili, ma il suo discorso è stato soprattutto una lode nei confronti delle forze dell'ordine e dell'esercito. A creare più malumore tra i suoi detrattori è stato l'omaggio alla United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), spesso criticata per il trattamento che riserva a chi tenta di entrare clandestinamente nel paese dall'America Latina. L'inquilino della Casa Bianca è stato inoltre accusato di aver dato al Giorno dell'Indipendenza una dimensione politica oltre che militare, in una giornata generalmente caratterizzata dalla celebrazione dell'armonia e dell'unità. I suoi sostenitori hanno accolto positivamente questa manifestazione, ma molti altri hanno denunciato uno spreco di denaro pubblico.