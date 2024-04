Incursione di droni israeliani sull’Iran

Nella notte Israele ha risposto all'attacco dell'Iran compiuto sabato scorso con droni e missili, che sono stati però quasi tutti intercettati dalle difese ebraiche. Tel Aviv ha preso di mira una base militare nei pressi della città di Isfahan, dove sorge un impianto nucleare. L'attacco condotto con droni, che sembra avere più che altro un significato dimostrativo, è stato relativamente contenuto e non ha provocato gravi danni. La tensione nella regione resta comunque alta, anche se i protagonisti di questa contesa non sembrano voler inasprire ulteriormente, almeno per il momento, il conflitto.