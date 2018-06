Per il breve termine, Conte era giunto all'Eliseo con la proposta dell'istituzione di centri di registrazione per i richiedenti asilo nei Paesi africani d'origine -non solo la Libia, ma anche quelli sahariani- per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti.

"Il sistema oggi non funziona", ha aggiunto il presidente al termine dei colloqui all'Eliseo, riconoscendo che la posizione di Paese di primo ingresso nello spazio Schengen nella quale si trova l'Italia "non è più sostenibile per un Paese, qualunque esso sia".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Insieme per una riforma profonda di Dublino 15 giugno 2018 - 22:20 Una riforma profonda delle regole di Dublino, per una migliore divisione della responsabilità e del peso dei migranti tra partner europei. È quanto auspica il presidente francese Emmanuel Macron, che venerdì ha incontrato il premier italiano Giuseppe Conte. "Il sistema oggi non funziona", ha aggiunto il presidente al termine dei colloqui all'Eliseo, riconoscendo che la posizione di Paese di primo ingresso nello spazio Schengen nella quale si trova l'Italia "non è più sostenibile per un Paese, qualunque esso sia". Sulla riforma del regolamento di Dublino, che l'Italia vuole radicale, il premier italiano Giuseppe Conte ha detto nella conferenza stampa congiunta di non essere "chiuso a nessuna innovazione, ho un approccio pragmatico". Per il breve termine, Conte era giunto all'Eliseo con la proposta dell'istituzione di centri di registrazione per i richiedenti asilo nei Paesi africani d'origine -non solo la Libia, ma anche quelli sahariani- per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti.