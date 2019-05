La ministra di Giustizia Nicole Belloubet ha comunque sostenuto che dagli elementi attualmente a diposizione degli inquirenti è “troppo presto” per qualificare la deflagrazione come “atto terroristico”.

Nessuna rivendicazione per l'esplosione a Lione 25 maggio 2019 - 13:45 Non è giunta ancora nessuna rivendicazione per il pacco bomba esploso venerdì a Lione - che ha provocato il ferimento di tredici persone (tra cui una bimba di dieci anni) - secondo quanto ha precisato oggi il procuratore della Repubblica di Parigi Rémy Heitz. Intanto alla polizia sono giunte decine di testimonianze riguardanti l’autore dell’attentato su cui gli inquirenti stanno lavorando. Il sospetto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza municipali: si tratta di un uomo sui 30-35 anni vestito con bermuda di colore beige e maglione nero e con volto coperto da cappuccio, occhiali scuri e sciarpa. L’ordigno, nel quale erano stati messi bulloni, viti e biglie di metallo, era stato collocato verso la fine del pomeriggio davanti a una panetteria sulla Rue Victor Hugo, nei pressi della stazione di Lione-Perrache dall’attentatore giunto sul posto in bicicletta. Dei 13 feriti 11 sono stati ricoverati in tre ospedali e alcune di loro saranno sottoposti a piccoli interventi chirurgici. L’ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura di Parigi è quella di tentativo d’omicidio con finalità terroristiche e associazione a organizzazione terroristica. La ministra di Giustizia Nicole Belloubet ha comunque sostenuto che dagli elementi attualmente a diposizione degli inquirenti è “troppo presto” per qualificare la deflagrazione come “atto terroristico”.