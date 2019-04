Un grande incendio si è sviluppato lunedì pomeriggio nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, uno dei monumenti più visitati di Europa e Patrimonio mondiale Unesco dal 1991.

La guglia, sulla sinistra, è crollata attorno alle 20:00 (Keystone)

L'intera Ile-de-la Cité, dove sorge la Notre-Dame, è stata evacuata. Turisti e abitanti osservavano la cattedrale stando dall'altra parte della Senna, ammutoliti davanti alla terribile scena. Le autorità hanno comunicato che non dovrebbero esserci vittime.

L'incendio è iniziato probabilmente poco prima delle 19:00 e si è propagato velocemente divorando il tetto e la guglia del monumento gotico, che è crollata poco prima delle 20:00.

I lavori di spegnimento di sono rivelati molto impegnativi e terranno impegnati a lungo i pompieri che, poco prima delle 22:00, hanno affermato di non essere ancora riusciti a circoscrivere le fiamme.

"Della capriata in legno dell'edificio, risalente al XIX secolo da una parte, al XIII dall'altra, non resterà più niente", ha detto il portavoce di Notre-Dame. Si teme per il destino delle molte opere d'arte che si trovano all'interno, come per esempio la Pietà, di Nicolas Cousteau. Anche le strutture in pietra dell'edificio potrebbero avere subito danni irreparabili.

La famosissima cattedrale, uno dei monumento più visitati d'Europa (13 milioni di visitatori ogni anno) era nel mezzo dei lavori di ristrutturazione (costati circa 5 milioni di euro) e diverse parti erano coperte da impalcature.

Secondo i pompieri il rogo "potrebbe essere collegato" a questi lavori.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annullato una molta attesa allocuzione davanti alla nazione per recarsi sul posto.



In un tweet l'inquilino dell'Eliseo ha scritto: "Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi".





tweet Twieet di macron Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019





tvsvizzera.it/ats/reuters/afp con RSI (TG del 15.04.2019)

