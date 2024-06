In Francia la sinistra si unisce per combattere l’estrema destra

In Francia Raphael Glucksmann sostiene "l'unione della sinistra". L'uomo, che alle elezioni europee in Francia ha rilanciato il Partito socialista con il suo movimento Place Publique, afferma che l'unica cosa che conta è che il Rassemblement National "non vinca queste elezioni e non governi questo Paese". L'unico modo di farlo è che ci sia un'unione di sinistra. Glucksmann ha anche affermato che Jean-Luc Mélenchon non sarà il candidato premier della sinistra, che ha bisogno al contrario di una figura consensuale e non divisiva.