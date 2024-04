In Sudan si combatte da un anno

KEYSTONE/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Oltre al conflitto in Ucraina e quello nella Striscia di Gaza, ce n'è un altro in corso che viene spesso dimenticato: la guerra in Sudan, che ha appena compiuto un anno. Le cifre del conflitto sono impressionanti: i morti sono quasi 14'000, i feriti almeno il doppio. Inoltre, otto milioni di persone sono state sfollate. Secondo l'ONU si tratta di uno dei "peggiori disastri umanitari della storia recente". Il programma alimentare mondiale dell'ONU mette in guardia: la situazione nel Paese africano è catastrofica. Intanto è iniziata a Parigi una conferenza internazionale volta a stanziare miliardi in aiuti.