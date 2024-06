In Israele anche gli ultraortodossi dovranno svolgere il servizio militare

La Corte suprema israeliana ha stabilito che gli ebrei ultraortodossi devono prestare servizio militare al pari degli altri cittadini. Una decisione clamorosa, che potrebbe avere un impatto sulla coalizione di Governo guidata da Benjamin Netanyahu, dove la comunità ultraortodossa ha una forte rappresentanza. Niente più eccezioni per gli allievi delle scuole talmudiche, quindi. La loro esenzione è vista da una parte della società israeliana come un privilegio inaccettabile. In Israele tutti i cittadini, donne comprese, sono tenuti a svolgere un servizio militare di 2 anni o più, al compimento del 18esimo anno di età.