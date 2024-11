Il vertice dell’ONU sulla plastica rischia di non portare a nessun accordo

È in corso a Busan, in Corea del Sud, la quinta e ultima sessione del Comitato delle Nazioni Unite sull'inquinamento da plastica. Obiettivo del vertice: redigere un trattato globale per porre fine, in tempi rapidi, a questo fenomeno. Due anni fa l'ONU ha accettato, per la prima volta, di lavorare a un trattato per combattere l’inquinamento della plastica, ma i punti di disaccordo tra i Paesi continuano a essere più numerosi delle convergenze, e in molti dubitano che il vertice in corso possa portare alla conclusione di un accordo efficace. Se l’obiettivo è condiviso, spiccano le differenze su come limitare la produzione, pagare per una migliore gestione dei rifiuti, e persino su quale processo utilizzare per adottare un trattato.