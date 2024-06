Il New YorkTimes invita Joe Biden a ritirarsi, ma lui respinge la richiesta

Negli Stati Uniti le difficoltà dimostrate dal presidente Joe Biden durante il primo dibattito televisivo con Donald Trump hanno suscitato un polverone. Diversi esponenti del partito democratico non nascondono la loro preoccupazione e il New York Times ha addirittura consigliato al presidente in carica di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca per il bene del Paese. Critiche che il diretto interessato ha respinto ribadendo la sua intenzione ad andare fino in fondo. "Non cammino più facilmente come prima, non parlo più così bene come prima, non dibatto più come prima, ma so quello che so: so dire la verità. Vi do la mia parola di Biden: non mi candiderei di nuovo se non credessi, con tutto il cuore e l'anima, di poter fare questo lavoro. Anche perché, francamente, la posta in gioco è troppo alta".