Il Missouri fa causa al governo cinese

Secondo Schmitt, gli insabbiamenti di cui accusa la Cina hanno generato "un'inutile ed evitabile pandemia globale" che ha causato quasi 200 morti e importanti conseguenze economiche, con perdite di almeno diversi miliardi di dollari, per il Missouri. Lo Stato chiede un risarcimento danni per un importo non specificato.

Un'informazione - quella sull'arresto di whistleblower - che non ha per ora trovato conferma. Secondo l'Agence France Presse, l'unico caso riguarda un medico rimproverato dalla polizia a Wuhan, la città epicentro della pandemia, che aveva avvertito i colleghi della diffusione di un agente patogeno simile alla Sras quando la natura del virus non era nota. Nessuno sarebbe però stato arrestato.

Quella del Missouri è la prima causa intentata da uno Stato contro la Cina. Una causa definita "completamente assurda", che "non si basa su fatti o prove", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli esteri cinese Geng Shuang, il quale ha anche sottolineato che le misure adottate dal suo paese "non sono di competenza dei tribunali americani".

