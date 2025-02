Hamas non rilascerà più ostaggi, tregua a rischio

La tregua in Medio Oriente potrebbe essere a rischio: Hamas ha infatti annunciato che non rilascerà più ostaggi fino a quando Israele non tornerà a rispettare gli accordi. L'organizzazione accusa lo Stato ebraico di aver violato l'intesa impedendo agli aiuti di entrare nella Striscia e ai palestinesi di tornare verso nord. Israele dal canto suo respinge le accuse.