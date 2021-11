Grave incidente stradale in Bulgaria

Contenuto esterno

Almeno 45 persone, tra cui 12 minorenni, sono morte nella notte tra lunedì e martedì in Bulgaria nell'incendio di un pullman con targhe della Macedonia del Nord proveniente da Istanbul e diretto a Skopje. L'incidente è avvenuto "sull'autostrada 40 km a sud di Sofia". Le cause del rogo non sono ancora note.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2021 - 12:57

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Da parte sua il capo della polizia, Stanimir Stanev, ha confermato che delle 52 persone a bordo almeno sette sono sopravvissute ma sono ricoverate con gravi ustioni.

Sul posto sono arrivati il primo ministro ad interim bulgaro Stefan Yanev e il ministro dell'interno Boyko Rashkov. Secondo i media locali, sono in viaggio verso il luogo dell'incidente anche i premier di Macedonia del Nord e Albania.