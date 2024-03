Gli USA si preparano al “Super martedì”

Questo primo martedì di marzo è il “Super Tuesday” negli Stati Uniti, ossia, il giorno in cui si vota in ben 15 Stati per le primarie. Una giornata che potrebbe essere decisiva per Donald Trump a un passo dall'ottenere la nomination repubblicana e uno spartiacque per i conservatori moderati vicini all'unica avversaria rimasta in corsa, Nikki Haley.