Gli USA presentano all’ONU un piano per la tregua a Gaza

Gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite una risoluzione per un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani. Un’ipotesi non nuova, ma finora sempre respinta proprio da Washintgon, in quanto storica alleata di Israele. L’annuncio è arrivato direttamente dal segretario di stato statunitense Anthony Blinken durante il suo sesto viaggio in Medio Oriente dall’inizio del conflitto.

