Gli USA non consegnano più armi a Israele

AstraZeneca ritira dal mercato il suo vaccino contro il Covid

Questo contenuto è stato pubblicato al Il gruppo anglo-svedese ha distribuito nel mondo tre miliardi di dosi. Per il rischio di effetti collaterali, il medicinale non è però stato omologato in tutti i Paesi, tra questi anche la Svizzera.

