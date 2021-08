Gli Stati Uniti puntano sulle auto verdi

Contenuto esterno

Entro il 2030 negli Stati Uniti la metà delle vendite di nuove vetture dovrà essere rappresentata da veicoli a emissioni zero. Il presidente Joe Biden lo ha messo nero su bianco in un decreto firmato alla Casa Bianca davanti ai vertici delle "Big Three" di Detroit, che a loro volta promettono di fare il possibile per centrare la sfida. Si tratta di portare, in meno di dieci anni, la quota di veicoli elettrici dall'attuale 2% al 40-50% delle vendite totali, trasformando un prodotto di nicchia in bene di consumo di massa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 agosto 2021 - 20:58