"Il sistema di giustizia internazionale non è forse ancora in grado di filtrare le informazioni fuorvianti prima proiettare l'ombra dell'incriminazione nei confronti di governi e paesi", ha scritto.

In un articolo pubblicato sul Financial Times, la leader birmana Aung San Suu Kyi ha dichiarato che i Rohingya hanno forse "esagerato" parlando degli abusi subiti, ma ha ammesso che un'inchiesta interna ha concluso che dei militari abbiano effettivamente compiuto crimini di guerra.

Il Myanmar "deve prendere tutte le misure in suo potere per prevenire ogni atto" contrario alla Convenzione, ha dichiarato Abdulqawi Ahmed Yusuf, giudice presidente della Corte.

Dal 2017 circa 740'000 Rohingya si sono rifugiati in Bangladesh per fuggire dai militari birmani e le milizie buddiste, presunti responsabili di atti qualificati come "genocidio" dagli inquirenti dell'Onu. Il numero di persone uccise nelle violenze non è noto, ma secondo diverse organizzazioni non governative sarebbe di diverse migliaia.

Il Tribunale ha approvato una serie di misure urgenti richieste in novembre da 57 diversi paesi, in primis il Gambia, che accusa il Myanmar di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il genocidio. Una decisione finale che stabilirà se tale crimine è stato commesso è attesa solo fra qualche anno.

