Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bocuse perde una stella Michelin 17 gennaio 2020 - 15:03 Il ristorante gourmet dello chef stellato Paul Bocuse perde la sua terza stella Michelin per la prima volta dal 1965. Il ristorante "L'Auberge du Pont de Collonges" vicino a Lione avrà solo due stelle nella nuova edizione della Guida Michelin dei ristoranti. La retrocessione è stata confermata dalla stessa Michelin venerdì mattina. Il cibo è ancora eccellente, hanno detto. Ma dopo le cene di prova che gli ispettori della Guida Michelin hanno condotto nel corso del 2019, il ristorante non è più al livello della terza stella. Il 27 gennaio sarà pubblicata la nuova Guida Michelin dei ristoranti. Paul Bocuse è morto nel 2018 all'età di 91 anni ed era considerato l'incarnazione della cucina francese. La guida ai ristoranti "Gault&Millau" lo ha definito "Chef del secolo". Il tempio gastronomico "L'Auberge du Pont de Collonges" è un luogo di pellegrinaggio per i buongustai di tutto il mondo. Bocuse apparteneva ai rappresentanti della "Nouvelle Cuisine", un movimento di giovani chef dell'epoca che voleva rispolverare la cucina francese. Preparazione semplice, ingredienti freschi, regionalità, queste erano le linee di base. "Sconvolti" In un comunicato, dopo l'annuncio della perdita delle terza stella sulla guida Michelin, i dipendenti dello storico ristorante Paul Bocuse fanno sapere di essere "sconvolti" ma determinati a proteggere "lo spirito di Monsieur Paul". "Sono 2 anni che Monsieur Paul ci ha lasciati - si legge nel comunicato - e anche se la stella non appartiene a uno chef, è ovvio che tutti si interrogano sul nostro futuro".