In un mercato automobilistico in rapida evoluzione, con normative in evoluzione e una domanda sempre più debole, la creazione di un nuovo gigante sembra inevitabile.

Secondo alcuni esperti del settore, Psa è anche in grado di fornire una certa esperienza in termini di elettrificazione dei veicoli, mentre Fca può offrire vetture di fascia alta con i suoi marchi Alfa Romeo o Maserati.

La concentrazione potrebbe quindi permettere a Psa di tornare sul mercato americano grazie in particolare ai veicoli Dodge e Jeep dei suoi alleati, mentre Fca consoliderebbe le sue posizioni in Europa, dove sta perdendo terreno.

Le sinergie annuali ottenute grazie alla fusione sono stimate da Psa e Fca in 3,7 miliardi di euro, mentre il fatturato consolidato della nuova entità in 170 miliardi di euro.

Per il momento, il progetto sembra avere il sostegno del governo francese, azionista al 12% di Psa, che ha accolto "favorevolmente" l'idea, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'economia Bruno le Maire. Il governo resterà comunque "particolarmente vigile" sulla preservazione dell'apparato industriale in Francia, ha avvertito. Entrambi i gruppi hanno già assicurato che non sono previste "chiusure di stabilimenti".

Se l'accordo andrà in porto come previsto "nelle prossime settimane", il gruppo che nascerà dalla fusione tra Psa (Peugeot, Citroën, DS, Opel) e Fca (Fiat Chrysler Automobiles) sarà il quarto mondiale in termini di unità vendute, con 8,7 milioni di veicoli, dietro a Toyota, Volskwagen e Nissan-Renault.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Peugeot e Fiat intendono unire le forze 31 ottobre 2019 - 13:02 Le due case automobilistiche hanno annunciato giovedì di essersi messe d'accordo all'unanimità sul principio di una fusione tra pari. Se l'accordo andrà in porto come previsto "nelle prossime settimane", il gruppo che nascerà dalla fusione tra Psa (Peugeot, Citroën, DS, Opel) e Fca (Fiat Chrysler Automobiles) sarà il quarto mondiale in termini di unità vendute, con 8,7 milioni di veicoli, dietro a Toyota, Volskwagen e Nissan-Renault. 50/50 La nuova entità, che avrà sede nei Paesi Bassi, sarà controllata al 50% dagli azionisti di Psa e al 50% da quelli di Fca. Lo stesso vale per il Consiglio di amministrazione: cinque membri saranno nominati da Fiat-Chrysler, altri cinque da Psa. L'undicesimo sarà Carlos Tavares, l'attuale patron della casa francese, che diventerà amministratore delegato del nuovo gruppo. Il cda sarà presieduto da John Elkann, Ceo di Fiat-Chrysler. Per il momento, il progetto sembra avere il sostegno del governo francese, azionista al 12% di Psa, che ha accolto "favorevolmente" l'idea, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'economia Bruno le Maire. Il governo resterà comunque "particolarmente vigile" sulla preservazione dell'apparato industriale in Francia, ha avvertito. Entrambi i gruppi hanno già assicurato che non sono previste "chiusure di stabilimenti". Le sinergie annuali ottenute grazie alla fusione sono stimate da Psa e Fca in 3,7 miliardi di euro, mentre il fatturato consolidato della nuova entità in 170 miliardi di euro. Complementarità Sulla carta, i due gruppi sembrano avere una certa complementarità. La fusione potrebbe permettere a Psa di tornare sul mercato americano grazie ai veicoli Dodge e Jeep del suo alleato, mentre Fca potrebbe consolidare le sue posizioni in Europa, dove sta perdendo terreno. La concentrazione potrebbe quindi permettere a Psa di tornare sul mercato americano grazie in particolare ai veicoli Dodge e Jeep dei suoi alleati, mentre Fca consoliderebbe le sue posizioni in Europa, dove sta perdendo terreno. Secondo alcuni esperti del settore, Psa è anche in grado di fornire una certa esperienza in termini di elettrificazione dei veicoli, mentre Fca può offrire vetture di fascia alta con i suoi marchi Alfa Romeo o Maserati. In un mercato automobilistico in rapida evoluzione, con normative in evoluzione e una domanda sempre più debole, la creazione di un nuovo gigante sembra inevitabile. Il progetto di fusione nasce pochi mesi dopo il fallimento delle trattative tra Fiat Chrysler e Renault, leader francese dell'industria automobilistica. Qualche cifra Fca Marchi: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram e MaseratiStabilimenti: 102Dipendenti: 199'000Fatturato: 110 miliardi di euro (2018)Auto vendute: 4,8 milioni PsaMarchi: Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e VauxhallStabilimenti: 45Dipendenti: 211'000Fatturato: 74 miliardi di euro (2018)Auto vendute: 3,9 milioni Fonte: Ansa