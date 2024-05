Francia, è caccia all’uomo

Circa 200 agenti francesi stanno cercando in tutta la Normandia Mohamad Amra, il detenuto evaso martedì da un furgone che lo stava trasportando in prigione. Nell’operazione per farlo fuggire sono state uccise due guardie carcerarie e altre tre sono rimaste gravemente ferite. Intanto i sindacati dell’amministrazione penitenziaria hanno organizzato delle proteste per chiedere più risorse. "I morti e i feriti potevano essere evitati" hanno detto. "La situazione è insostenibile, abbiamo bisogno di più mezzi per le prigioni e i trasporti dei detenuti".