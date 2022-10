Esplosione in una miniera in Turchia: almeno 40 morti

Contenuto esterno

Tragedia sul lavoro in Turchia. L'esplosione in una miniera di carbone avvenuta venerdì nel nord-ovest del Paese ha provocato la morte di almeno 40 minatori. Il nuovo bilancio è stato aggiornato dal ministro degli Interni, Suleyman Soylu, che si trova sul luogo del disastro. "Abbiamo contato un totale di 40 morti. 58 minatori sono riusciti a salvarsi", ha detto Soylu, mentre il ministro dell'Energia Fatih Donmez ha dichiarato in lacrime che "ci stiamo avvicinando alla fine delle operazioni di salvataggio".

L'esplosione è avvenuta in una miniera nella città di Amasra, sul Mar Nero. Le squadre di soccorso stanno lavorando per salvare decine di lavoratori intrappolati in gallerie a 300 e 350 metri sotto il livello del mare. Secondo il ministro degli Interni turco Suleyman Soylu, erano 110 i minatori nel sottosuolo al momento dell'esplosione.



