Oltre che per la presidenza, i partiti si sfidano anche per i 600 seggi da assegnare nel nuovo Parlamento. Nella partita tra la colazione del Popolo di Erdogan e l'eterogenea coalizione Nazionale, che va dai kemalisti agli islamisti, cruciale sarà il voto curdo. Se l'Hdp di Demirtas supererà la soglia di sbarramento del 10%, Erdogan potrebbe perdere la maggioranza assoluta.

Nelle stesse ore, il suo sfidante principale Muharrem Ince, candidato del socialdemocratico Chp, concludeva la sua serratissima corsa - 107 comizi in 65 città - davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone a Maltepe, sulla sponda asiatica di Istanbul. "Domani si cambia", ha promesso ai suoi. Stimato intorno al 30%, in un eventuale secondo turno potrebbe sfidare Erdogan da vicino raccogliendo su di sé il consenso degli altri concorrenti, dall'ex ministra degli Interni nazionalista Meral Aksener al curdo Selahattin Demirtas, candidato dal carcere.

"Per essere presidente serve esperienza. Un presidente ha bisogno del riconoscimento della comunità internazionale", ha detto, concludendo una campagna giocata per la prima volta in difesa, a respingere gli attacchi su crisi economica e tensioni internazionali.

Per avere domani la maggioranza assoluta dei quasi 60 milioni chiamati alle urne, e chiudere la partita senza rischiare un insidioso ballottaggio due settimane dopo, negli ultimi due giorni il presidente turco ha battuto Istanbul palmo a palmo - 12 comizi in altrettanti quartieri - ricordando a tutti le grandi opere e i progressi realizzati nei 15 anni in cui è stato alla guida del paese.

Il "campo di battaglia" di quest'ultima giornata di campagna è stata Istanbul, città che lo scorso anno aveva votato "no" al referendum per l'ampliamento dei poteri presidenziali promosso da Erdogan.

E i sondaggi gli danno ragione. Erdogan oscilla intorno alla soglia della maggioranza assoluta, richiesta per l'elezione al primo turno. Potrebbe persino essere questione di decimali. Se non ce la dovesse fare, sarebbe tutto rimandato al ballottaggio due settimane dopo.

