In Romania favorito l'uscente Klaus Iohannis 10 novembre 2019 - 13:23 In Romania si sono aperti domenica i seggi per le elezioni presidenziali, che vedono largamente favorito il capo di stato uscente Klaus Iohannis. I sondaggi gli attribuiscono tra il 40% e il 45% delle preferenze, al di sotto comunque della soglia del 50% necessaria a vincere subito al primo turno. Se nessuno dei 14 candidati in lizza, come è prevedibile, raggiungerà domenica tale quota, i due che avranno ottenuto più voti andranno al ballottaggio del 24 novembre, nel quale Iohannis dovrebbe affermarsi agevolmente e ottenere un secondo mandato di cinque anni. Sono due o tre i candidati in grado di arrivare oggi al secondo posto e di sfidare poi il conservatore Iohannis al secondo turno - la ex premier socialdemocratica (Psd) Viorica Dancila, il cui governo è stato sfiduciato dal parlamento il mese scorso, il rappresentante dell'Alleanza di centro-destra (Usr-Plus) Dan Barna, e il candidato di Alde-Pro Romania Mircea Diaconu. Da pochi giorni si è insediato a Bucarest un nuovo governo guidato dal liberale Ludovic Orban. I quasi 19 milioni di elettori potranno votare fino alle 21 (20 svizzere), con gli exit poll attesi subito dopo la chiusura dei seggi. Ecco il servizio del Tg.