Donald Trump rischia il carcere

Negli Stati Uniti c’è grande attesa per l’apertura del processo contro Donald Trump per il caso dei pagamenti all’ex pornostar Stormy Daniels. Si tratta del primo ex presidente statunitense ad affrontare la giustizia penale. Il tycoon rischia una condanna al carcere, una situazione che non gli impedirebbe di portare avanti la sfida con Joe Biden per la Casa Bianca, ma che renderebbe questa campagna ancora più incerta e anomala. Diversi i capi d’imputazione contro l’ex presidente, che è accusato di aver comprato il silenzio di Stormy Daniels nei giorni precedenti l’elezione, poi vinta, del 2016.