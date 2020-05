Il cinese Global Times -tabloid del Quotidiano del Popolo, voce del Partito comunista- ha incalzato lunedì Mike Pompeo a "presentare queste cosiddette prove al mondo, in particolare al pubblico americano che cerca di ingannare di continuo. La verità è che Pompeo non ha alcuna prova e nell'intervista stava bluffando".

Un'ipotesi respinta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e da vari esperti: la comunità scientifica propende per un virus proveniente dagli animali e non da provetta.

Pompeo dichiara che "prove enormi" dimostrano che il virus ha avuto origine in un laboratorio in Cina e definisce "non all'altezza" le strutture di ricerca cinesi, inasprendo così le precedenti affermazioni su quella che a metà aprile gli Stati Uniti presentavano come un'ipotesi oggetto di indagini da parte dei servizi segreti.

I media ufficiali cinesi hanno definito folle la tesi degli Stati Uniti secondo cui il nuovo coronavirus ha avuto origine in un laboratorio in Cina, ribadita dal segretario di Stato americano Mike Pompeo domenica in un'intervista alla ABC. Lunedì, in un editoriale, il tabloid del Partito comunista cinese Global Times ha incalzato il capo della diplomazia USA a presentare le prove, accusandolo di bluffare.

