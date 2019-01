Che fine fanno i dati? Come ci si protegge dagli attacchi? Nel video, le risposte del responsabile della Centrale svizzera d'allarme per la sicurezza informatica

I dati, apparentemente, circolano in rete almeno da Natale, ma i diretti interessati ne sono venuti a conoscenza solo venerdì. L'attacco è durato fino a fine ottobre, ma non è noto quando sia iniziato. Non è stata violata, come in passato, la rete del Bundestag bensì gli account privati dei politici.

La portavoce della cancelleria Martina Fiez ha affermato nel pomeriggio che "a prima vista si ritiene non siano state divulgate informazioni sensibili". Ciò non toglie che il governo tedesco prenda "molto seriamente" l'attacco e inviti a usare "grande prudenza" nel trattare questi dati.

In Germania, dati personali di centinaia tra politici e personaggi famosi sono stati trafugati e pubblicati su Internet, in un ampio attacco telematico che ha colpito i maggiori partiti. Resta da chiarirne la matrice: a diffondere i dati, attraverso Twitter, è stato uno sconosciuto con un account di Amburgo.

