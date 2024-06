Dal G7 un aiuto da 50 miliardi per l’Ucraina

È iniziato in Puglia è iniziato il G7, il vertice dei sette Paesi maggiormente industrializzati del mondo. Una prima decisione è già stata presa con il via libera a un nuovo aiuto di 50 miliardi di euro per l'Ucraina. Soldi che dovrebbero arrivare dagli interessi generati dai beni russi congelati all'estero. L'accordo è solo politico perché gli aspetti pratici verranno discussi in un secondo tempo.