Guterres, in ottobre, aveva avvertito con una lettera oltre 37'000 collaboratori. In realtà, il ritardo nei versamenti non è un problema nuovo; semmai, anno dopo anno si acuisce.

Al 15 novembre, ben 57 Stati membri non avevano ancora pagato per intero la propria quota 2019 destinata al segretariato generale dell'Onu. Tra di essi, anche due pesi massimi: Stati Uniti e Brasile.

Migliaia di collaboratori delle Nazioni Unite potrebbero non ricevere lo stipendio di dicembre. Come anticipato dal segretario generale Antonio Guterres a inizio ottobre, nelle casse mancano 230 milioni: è una delle peggiori crisi di liquidità degli ultimi decenni per l'Onu, nella cui sede di Ginevra, per risparmiare, si è persino ridotto il numero di ascensori in servizio.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Onu al verde, a rischio i salari di dicembre 27 novembre 2019 - 09:25 Migliaia di collaboratori delle Nazioni Unite potrebbero non ricevere lo stipendio di dicembre. Come anticipato dal segretario generale Antonio Guterres a inizio ottobre, nelle casse mancano 230 milioni: è una delle peggiori crisi di liquidità degli ultimi decenni per l'Onu, nella cui sede di Ginevra, per risparmiare, si è persino ridotto il numero di ascensori in servizio. Al 15 novembre, ben 57 Stati membri non avevano ancora pagato per intero la propria quota 2019 destinata al segretariato generale dell'Onu. Tra di essi, anche due pesi massimi: Stati Uniti e Brasile. "Questa non è una crisi di budget", sottolinea la direttrice della comunicazione all'Onu di Ginevra Alessandra Vellucci, ma di liquidità. Guterres, in ottobre, aveva avvertito con una lettera oltre 37'000 collaboratori. In realtà, il ritardo nei versamenti non è un problema nuovo; semmai, anno dopo anno si acuisce. Intanto, tra le critiche del presidente USA Trump e un'opinione pubblica sempre meno bendisposta verso il gigantismo di certe organizzazioni, le Nazioni Unite annunciano risparmi, anche se gli effetti a Ginevra paiono per ora limitati alla rinuncia alle sessioni serali e qualche ascensore fuori servizio.