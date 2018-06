Il presidente di quest'ultimo, Donald Tusk, auspica che il consiglio permetta di raggiungere un accordo che preveda tre misure, la prima delle quali sarebbe la creazione di piattaforme di sbarco per i migranti fuori dall'Europa. In secondo luogo lo stanziamento di fondi per la lotta all'immigrazione illegale, e infine il rafforzamento della collaborazione con Stati terzi, come la Libia.

La vicenda della Lifeline, come quella dell'Aquarius, ha evidenziato ancora una volta il nervo scoperto della gestione dei migranti in seno all'Unione Europea. Tema che sarà trattato giovedì sera in un delicato Consiglio Europeo.

La nave è stata bloccata per sei giorni in acque internazionali prima di ottenere il via libera all'attracco da parte del premier maltese Joseph Muscat. Nel frattempo diversi paesi si sono detti disponibili ad accogliere le persone a bordo: l'Italia, l'Irlanda, la Francia, il Portogallo, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

